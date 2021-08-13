В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Трое пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадали 19 человек и еще один человек погиб.

— Пострадавшие доставлены в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести. Состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Еще семи пострадавшим оказали амбулаторную помощь, передает ТАСС.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы получили 19 человек, из них одна женщина скончалась.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона, рассказал вице-губернатор Воронежской области, подчеркнув, что делать выводы рано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал материальную компенсацию пострадавшим в трагедии. По его словам, пострадавшим и их родственникам также предоставят бесплатных психологов.

Кроме того, Гусев завил о принятии «исчерпывающего комплекса мер» безопасности на пассажирском транспорте. Среди прочего в Воронеже проведут проверку всего подвижного состав как на междугородних, так и на межмуниципальных маршрутах. Массовые проверки пассажирского транспорта начнутся с утра 13 августа на конечных остановках, а с работниками автобаз проведут инструктажи.