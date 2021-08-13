Дело об инциденте с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат СК

Фото: СК РФ

Уголовное дело об инциденте с автобусом в Воронеже передали для расследования в центральный аппарат СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 13 августа.

— По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление СК, — говорится в сообщении.

В следственно-оперативную группу вошли криминалисты СК, эксперты судебно-экспертного центра СК, а также «наиболее опытные следователи». Кроме того, ведомство назначило ряд судебных экспертиз, отмечается на сайте СК.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы получили 19 человек, двое пострадавших скончались.

В расследовании инцидента также принимают участие специалисты Национального антитеррористического комитета. Оперативный штаб ведомства координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия.

Кроме того, материалы с места взрыва исследовали специалисты по взрывотехнике из ФСБ и криминалисты центрального аппарата СК.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал выделить материальную компенсацию пострадавшим в трагедии. По его словам, пострадавшим и их родственникам также бесплатно предоставят помощь психологов.