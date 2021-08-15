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Тело четвертого пассажира разбившегося вертолета подняли на Камчатке

Михаил Алимов

Происшествия
Тело четвертого пассажира разбившегося вертолета подняли на Камчатке
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из воды на поверхность подняли тело четвертого пассажира вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Камчатском крае. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в региональном главке МЧС.

— Сегодня было поднято четвертое тело. По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода, — цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В субботу сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Последнюю информацию о трагедии и версиях случившегося читайте в материале «Вечерней Москвы».

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