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Германия приостановила работу посольства в Кабуле

Полина Долганова

В мире
Германия приостановила работу посольства в Кабуле
Фото: Twitter / MoDAfghanistan

Германия приостанавливает деятельность посольства в Кабуле — столице Афганистана — с 15 августа. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Ведомство также призвало немецких граждан покинуть страну, передает РИА Новости.

— Ситуация с безопасностью серьезно ухудшилась. Германское посольство в Кабуле закрыто с 15 августа 2021 года. Гражданские терминалы международного аэропорта Кабула также закрыты, — говорится в сообщении.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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