Комендантский час ввели в Кабуле

Фото: U.S. Department of State/Ronny Przysucha

На территории Кабула — столицы Афганистана — ввели комендантский час с 21:00 по местному времени. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает местное агентство The Khaama Press со ссылкой на исполняющего обязанности главы МВД страны Абдула Саттара Мирзаквала.

— Для того чтобы пресечь беспорядки, обеспечить безопасность жителей Кабула и их имущества, начиная с девяти часов вечера, вводится ограничение на передвижение во всех частях города, — цитирует его НСН.

До этого телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны.

По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Агентство также передает, что президент согласился сложить свои полномочия.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.