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Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Кабуле

Полина Долганова

Политика
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Кабуле
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщается на сайте Кремля.

— Обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Афганистане, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры также договорились наращивать контакты по вопросам профильных министерств и ведомств. Президенты планируют и дальше поддерживать друг с другом связь, передает МИР 24.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны.

По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Агентство также передает, что президент согласился сложить свои полномочия.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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