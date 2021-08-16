Украинский политолог заявил о «мрачном уроке» от США

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Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что означает бегство армии США из Афганистана для Киева. Об этом он написал в воскресенье, 15 августа, в авторской колонке.

— В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов. Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, — подчеркнул политолог в издании «Главред».

Специалист напомнил, что Соединенные Штаты потратили 85 миллиардов долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», афганское правительство получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, отметил Романенко.

Он добавил, что Украина добивается статуса основного союзника США вне НАТО с 2014 года. Киевские власти надеются, что американская армия «впишется» за Украину в гипотетическом конфликте против России. Но ситуация в Афганистане показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы «особо париться не будут».

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания. Жители Кабула начали массово покидать город.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.