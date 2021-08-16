Пушков оценил последствия захвата талибами* Кабула для идеологии США

Фото: Twitter / DeptofDefense

События в Афганистане являются реваншем истории над современностью и глобализмом. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

— Это не оценка, а констатация объективного феномена, — написал он на своей странице в Telegram.

По его словам, события в Кабуле демонстрируют высокомерность и идеологизированность авторов западной концепции «конца истории», согласно которой в мире глобально победил либерализм.

Сенатор добавил, что от современности и глобализма на территории Афганистана в настоящее время остается только борьба за предел на рынке наркотиков. Так, по мнению Пушкова, нынешние события свидетельствуют о заказе целой школы мифов и о крахе западных историков.

Он подытожил, что американская элита теперь наверняка попытается выставить события в Кабуле за недоразумение.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания. Жители Кабула начали массово покидать город.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.