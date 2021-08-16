Захарова заявила, что власти США молчат на просьбы жителей Кабула о помощи

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США молчат в ответ на просьбы жителей Кабула помочь им с эвакуацией из Афганистана. В связи с этим, по ее словам, возникает вопрос о правах человека в Америке.

— Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина, — написала Захарова в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что американские военные, которые обеспечивают порядок в ходе эвакуации жителей Кабула, начали делать в воздух предупредительные выстрелы после того, как большое количество граждан прорвалось на взлетно-посадочную полосу (ВПП) местного аэропорта. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщало Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.