В МИД рассказали о запасном плане действий по Афганистану

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У России в Афганистане есть запасной план действий. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил специальный представитель президента РФ по региону, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

— У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А», если брать вашу терминологию, — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что Российская Федерация не ожидала такого быстрого развития событий в Кабуле, хотя и предполагала, что представители движения Талибан* будут играть там главенствующую роль.

Кабулов отметил, что ответственность за последние события в стране лежит на американских властях.

Он подытожил, что Москва не будет спешить признавать новую власть в Афганистане и понаблюдает за тем, как события будут развиваться в дальнейшем.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.