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«Шокирует»: Захарова прокомментировала кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета

Полина Долганова

Политика
«Шокирует»: Захарова прокомментировала кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета
Фото: МИД РФ

Кадры, на которых, по предварительной информации, двое жителей Афганистана падают с самолета, покидающего Кабул, вызывают шокирующий эффект. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах, — написала она на своей странице в Telegram.

Речь идет о видео, которое в понедельник, 16 августа, опубликовало агентство Asvaka.

На кадрах можно заметить, как два человека падают с самолета. На другой видеозаписи видно, как упавшие пытаются привязать себя к шасси перед взлетом.

Захарова предупредила, что у неподготовленных людей от таких кадров «кровь стынет в жилах».

До этого сообщалось, что американские военные, которые обеспечивают порядок в ходе эвакуации жителей Кабула, начали делать в воздух предупредительные выстрелы после того, как большое количество граждан прорвалось на взлетно-посадочную полосу (ВПП) местного аэропорта. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщало Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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