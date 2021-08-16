«Европейцам нужен газ»: политолог оценил перспективы «Северного потока — 2»

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Остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» не удастся ни одному кандидату на пост канцлера Германии. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в понедельник, 16 августа.

— «Альтернатива для Германии» — это фактически единственная партия из тех, которые конкурируют за попадание в бундестаг, которая выступает с пророссийскими позициями. И она ясно выступает за стратегическое сотрудничество с Россией, — рассказал эксперт.

Слова Рара прозвучали в ответ на заявление главы партии «Альтернатива для Германии» Йорга Мойтена, который считает, что ФРГ исчезнет как промышленная держава при отказе от «Северного потока — 2». Остановить строительство газопровода, по словам Рара, будут пытаться только представители партии «Зеленые».

Однако, если они придут к власти, им придется создавать коалиционное правительство, в котором будут партии, не препятствующие «Северному потоку — 2», подчеркнул политолог. После выборов нового канцлера в Германии «будет все так же, как и сейчас», уверен Рар.

Наиболее вероятным кандидатом на роль главы правительства, по его словам, является Армин Лашет из Христианского демократического союза. Он будет продолжать в отношении России политику нынешнего канцлера Ангелы Меркель, подчеркнул эксперт.

Газопровод будет готов до конца выборов, его не остановить в том числе и потому, что европейцам нужен газ. По этой причине они будут и дальше заказывать его из России, приводит слова Рара «НСН».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».