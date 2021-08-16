Политолог назвал вывод американских войск из Афганистана ловушкой для России

Фото: Pixabay

Вывод войск американцев из Афганистана — ловушка для России и всего постсоветского пространства. США оставили страну, а возможные крайне негативные последствия ситуации для государств — соседей Афганистана придется решать РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, кандидат политических наук Павел Фельдман.

— Что касается американцев, то их уход из Афганистана — такая ловушка для России и всего постсоветского пространства. Они уходят осознанно, понимая, что после них останутся хаос и выжженная земля. И эту проблему придется решать нам, поскольку Америка находится за океаном, а Афганистан — непосредственно у границ бывшего Советского Союза, — сказал политолог.

Также он подчеркнул, что в ближайшей перспективе ничего хорошего ни Афганистан, ни страны, сопредельные с ним, не ждет. Если в какой-то момент «Талибан»* окончательно получит власть над страной, то движение будет строить экономику на работорговле и выращивании наркотических средств в промышленных масштабах, чтобы потом поставлять их и в Россию, и в европейские страны, считает специалист.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.