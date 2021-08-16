Зона нестабильности: чем обернется победа талибов* для Афганистана и соседей

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Ситуация со сменой власти в Афганистане стремительно развивается. Талибы* заняли президентский дворец в Кабуле, откуда ранее бежал президент Афганистана Ашраф Гани. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто такие талибы*, чего стоит ожидать от их прихода к власти в Афганистане и как ситуация на территории страны коснется России и мира.

Сценарии и прогнозы

По словам политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, есть несколько возможных сценариев развития ситуации. Оптимистичный — гражданская война на территории Афганистана постепенно затухает, и устанавливается мирный процесс. При этом талибы* выполняют взятые на себя обязательства, не преследуют инакомыслящих и не совершают акты агрессии и терроризма в отношении соседних стран.

— В таком случае происходит постепенная интеграция в состав руководства Афганистана представители других групп, создание правительства под руководством талибов*, но с учетом интересов других политических групп. И это правительство признается мировым сообществом. На этом проблема гражданской войны в Афганистане завершается, — сказал политолог.

Второй сценарий — талибы* не выполняют взятых на себя обязательств: начинаются репрессии в отношении различных групп населения, этнических и религиозных меньшинств, а также тех групп, которые талибы* считают прислужниками американской оккупационной администрации.

— Это вызывает, с одной стороны, внутреннюю ответную реакцию, со стороны противников талибов* начинается вооруженная борьба, центром которой становится провинция Бамиан. И гражданская война продолжается, при этом международное сообщество вводит режим санкций в отношении Талибана*, не признает их правительство или частично признает и оказывает моральную и материальную поддержку группам восставших, — сказал эксперт.

Третий сценарий — талибы*, помимо репрессивных действий в отношении инакомыслящих, предоставляют возможность различным радикальным группировкам совершать диверсии и террористические акты в сопредельных и других государствах.

— Это вызывает ответную реакцию со стороны ООН, со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), со стороны Шанхайской организации содружества (ШОС) формируется антитеррористическая коалиция, которая противодействует террористическим атакам со стороны талибов*, — сказал Шаповалов.

Также политолог отметил, что США потерпели поражение, покинув территорию Афганистана. Такое решение показало, что американцы больше не в состоянии выполнять функции сверхдержавы. США своими действиями создали очень серьезную зону нестабильности.

— Они ушли не потому, что хотят, чтобы талибы* пошли на территорию России... Бежали позорно. Американцы бежали, побросав свои вооружение, технику, базы. Ни о каком коварном плане я бы здесь не вел речь. Речь о том, что для США это геополитическая катастрофа, — сказал эксперт.

Политолог, кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал, что, несмотря на заявления талибов*, ожидать от их прихода к власти демократической и свободной политики не приходится. Заявления о будущем благополучии народа от движения звучат, чтобы понравиться мировой общественности, чтобы на первых порах становления «Талибана»* ему не препятствовали западные страны, среди которых и Россия.

— Скорее всего, в ближайшей перспективе ничего хорошего ни Афганистан, ни страны, сопредельные с ним, не ждет. Если в какой-то момент «Талибан»* окончательно получит власть над страной, то на чем движение будет строить экономику? Очевидно, снова начнется работорговля, выращивание наркотических средств в промышленных масштабах, чтобы потом поставлять их и в Россию, и в европейские страны, — отметил политолог.

Кроме того, террористические настроения могут возникнуть в сопредельных с Афганистаном регионах. По словам эксперта, обеспокоенность вызывают Таджикистан и Узбекистан, куда может распространиться влияние и идеология «Талибана»*.

— Любые попытки заигрывать, сотрудничать с организацией могут принести выгоду ситуативную, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе они очень рискованные, — сказал Фельдман.

Он выразил мнение, что талибы* будут устанавливать через какое-то время на территории страны самые жесткие законы шариата, строить криминальную экономику, а для внешнего мира будут казаться договороспособными партнерами, с которыми можно наладить взаимоотношения.

Не дело России

Шаповалов выразил уверенность, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию внутри Афганистана. Исключение могла бы быть просьба самого государства, как было в случае с Сирийской Арабской Республикой в 2015 году. Но о помощи никто не просил.

— Россия занимает позицию строгого исследования нормам международного права. В то же самое время у Российской Федерации есть интересы, есть союзники. Россия будет действовать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС, ЕАЭС, поддерживая своих союзников и координируя с ними свои усилия, — добавил политолог.

И, преследуя свои интересы и интересы коллег, Россия уже провела ряд военных учений в Узбекистане и Таджикистане, которые дали сигнал талибам*, что не стоит выходить за пределы Афганистана, иначе им дадут жесткий отпор. Кроме того, афганский народ является для России дружественным. Поэтому на акты террора и беззакония на территории Афганистана смотреть просто так РФ не будет.

— Если ситуация в Афганистане будет развиваться по драматическому сценарию, то, вне всякого сомнения, Россия задействует все международные механизмы. В частности, механизмы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для воздействия на ситуацию в Афганистане. Но, подчеркиваю, Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана, — сказал политолог.

Он отметил, что Россия в связи с ситуацией в Афганистане будет активно взаимодействовать с союзниками в Центральной Азии, со стратегическим партнером Китаем, а также с Индией, Пакистаном и Ираном.

— Именно ШОС может стать площадкой консультаций, политического урегулирования. И, конечно, интересы России и Китая в отношении мира, стабильности в Афганистане, благополучия афганского народа абсолютно совпадают... Все, что происходит в Афганистане, напрямую касается России и Китая, поскольку наши территории очень близко находятся к Афганистану, — подчеркнул Шаповалов.

В свою очередь Фельдман высказал мнение, что уход американцев из Афганистана — ловушка для России и всего постсоветского пространства. США уходят, понимая, что после них останется хаос и выжженная земля. А решать эту проблему придется России.

— Ведь Америка находится за океаном, а Афганистан — у границ бывшего Советского Союза, — сказал политолог.

Кто такие

Как рассказал Шаповалов,движение «Талибан»* возникло в Афганистане в середине 90-х годов в условиях гражданской войны. Страна в тот момент была разделена между несколькими враждующими группировками, была погружена в хаос и анархию.

— В этих условиях движение «Талибан»*, которое выступало с позиций объединения страны, вызвало значительный энтузиазм и поддержку у афганского населения. Слово талибы* означает «учащиеся». Первоначальное ядро движения — учащиеся духовных училищ (медресе). Изначально оно опиралось на поддержку пакистанских спецслужб, ориентировалось на этническое большинство Афганистана — пуштунов, основалась на радикальном исламском фундаментализме, — сказал эксперт.

К концу 90-х годов талибы* захватили большую часть Афганистана, и только несколько северных провинций оказывали им сопротивление. Придя к власти, движение показало себя жестоким и агрессивным, основанном на идее этнической и религиозной нетерпимости, а также использующим средневековые казни.

— Движение исходило из буквальных трактовок средневековых правил поведения мусульман. В частности, женщинам запрещалось показываться на улице без сопровождения мужчин, открывать лицо. Практиковались жестокие пытки и казни преступников. Все это сформировало в мире негативное отношение к талибам*, — сказал собеседник издания.

В 2001 году США после теракта 11 сентября обвинили Афганистан в поддержке террористов и сформировали международную Антитеррористическую коалицию для борьбы с талибами*. При этом на территории Афганистана, которую контролировало движение, были найдены убежища представители различных террористических организаций. Вскоре войска США вошли в Афганистан и установили контроль над страной. Талибы* ушли в подполье, и по инициативе американцев было сформировано новое правительство Афганистана. Но в течение 20 лет борьба с талибами* продолжалась.

После заявления США о том, что американские войска к 11 сентября покинут территорию Афганистана, началось быстрое распространение представителей движения по стране. Большая часть территории страны перешла под контроль талибов* без боя.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.