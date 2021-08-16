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Сбившую насмерть мальчика на велосипеде в Подольске автомобилистку задержали

Анастасия Волоснова

Происшествия
Сбившую насмерть мальчика на велосипеде в Подольске автомобилистку задержали
Фото: moscow-live

Задержана женщина, которая, управляя автомобилем, насмерть сбила двенадцатилетнего мальчика на велосипеде в подмосковном Подольске. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Авария произошла 14 августа на Молодежной улице, в одном из дворов. Иномарка наехала на ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчик погиб от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Женщина 1979 года рождения, которая находилась за рулем автомобиля, задержана сотрудниками полиции.

Авария с участием двух автомобилей около аэропорта Внуково произошла 15 августа. Машина протаранила минивэн, в результате погиб один человек. Также 15 августа на 43-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Из-за инцидента была перекрыта одна полоса движения.

При этом в начале августа сообщалось, что легковушка загорелась на проезжей части в деревне Ямонтово в Новой Москве. Возгорание ликвидировали.

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