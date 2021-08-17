Самый сладкий овощ: столичные ветсанэксперты рассказали, как выбрать дыню

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Август – сладкая пора арбузов и дынь. Для тех, кто хочет приобрести дыню, сотрудники столичного Комитета ветеринарии подготовили рекомендации.

Столичные ветсанэкперты проверяют дыни на рынках и ярмарках выходного дня. При помощи специального оборудования они определяют количество нитратов в плодах. Если оно соответствует норме, дыни отправляются на прилавок. В продажу допускаются только свежие, зрелые, целые и здоровые дыни. Специалисты отмечают, что дыни также должны соответствовать форме и окраске своего сорта.

Самые популярные сорта дыни — «Торпеда» и «Колхозница».Представительницы первого сорта отличаются вытянутой формой, их идеальный цвет — бледно-желтый. «Торпеду» лучше выбирать покрупнее. Эксперты отмечают, что плод побольше обычно вкуснее.

«Колхозница» же необязательно должна быть большой.В случае с этими сортом предпочтение стоит отдавать дыням правильной формы и яркого цвета. При этом диаметр плода может быть совершенно небольшим, например, около 10 сантиметров. Кроме того, если у плода есть хвостик, он должен быть сухим до основания, а не слегка подсохшим. Не полностью сухой хвостик свидетельствует о том, что дыня не созрела.

Специалисты рекомендуют покупать дыни в проверенных местах, подальше от дорог и других загрязненных мест. Дыни относятся к тыквенным овощам и очень сильно впитывают в себя различные вещества и даже запахи. Поэтому плоды должны хранится в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях. При выборе нужно внимательно осмотреть плод на наличие механических повреждений и подозрительных пятен на корке.

Методика выбора дыни во многом похожа на методику выбора арбуза, но имеет некоторые особенности. Например, звук при постукивании у спелой дыни будет глухим, а не звонким, как у арбуза. Увесистость плода, в отличие от арбуза, будет говорить о зрелости.

Кроме того, специалисты рекомендуют изучить место у носика дыни, там корка должна быть немного мягкой и прогибающейся. Вообще поверхность дыни следует изучить внимательно. Она должна быть равномерной окраски. Зеленоватые прожилки или пятна на кожуре могут свидетельствовать о незрелости плода, а вот коричневатые или сероватые оттенки — о гниении. В процессе созревания корка становится мягче. Если дыня ощутимо твердая на ощупь, скорее всего, она недозревшая, а если чересчур мягкая — перезревшая.