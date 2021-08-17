Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Свибловском парке Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Свибловском парке Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
Бабушкинский районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу, в отношении Сирожиддина Акрамова, подозреваемого в попытке изнасилования и обвиняемого по статье «Убийство».
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 октября 2021 года, — заключили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения обнаружили в сквере у Лазоревого проезда.
Установлено, что мужчина хотел изнасиловать девушку. Однако жертва попыталась оказать сопротивление. Испугавшись, злоумышленник убил девушку и скрылся.
Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался27-летний мужчина. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Во время Мужчина во время допроса дал подробные показания и признал свою вину. Вскоре после этого действиям обвиняемого была дана дополнительная квалификация.