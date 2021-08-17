Фото: пресс-служба суда

Россия, Москва, улица Седова Карта всех событий

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в Свибловском парке Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Бабушкинский районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу, в отношении Сирожиддина Акрамова, подозреваемого в попытке изнасилования и обвиняемого по статье «Убийство».

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13 октября 2021 года, — заключили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения обнаружили в сквере у Лазоревого проезда.

Установлено, что мужчина хотел изнасиловать девушку. Однако жертва попыталась оказать сопротивление. Испугавшись, злоумышленник убил девушку и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался27-летний мужчина. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Во время Мужчина во время допроса дал подробные показания и признал свою вину. Вскоре после этого действиям обвиняемого была дана дополнительная квалификация.