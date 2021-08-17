Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Человек упал на пути на станции Кольцевой линии столичного метро

Илья Ашуров

Происшествия
Человек упал на пути на станции Кольцевой линии столичного метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Человек упал на пути одной из станций Кольцевой линии Московского метрополитена. В связи с этим движение поездов по часовой стрелке происходило с увеличенным интервалом. Об этом в во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Позже в ведомстве сообщили, что движение восстановлено.

— Движение поездов на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

Похожий случай произошел 25 июня этого года. Тогда интервалы движения поездов из-за человека на пути были увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро.

Читайте также:
Москваинтервал движения поездовМетро
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Все мнения
О проекте