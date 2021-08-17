Человек упал на пути на станции Кольцевой линии столичного метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Человек упал на пути одной из станций Кольцевой линии Московского метрополитена. В связи с этим движение поездов по часовой стрелке происходило с увеличенным интервалом. Об этом в во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Позже в ведомстве сообщили, что движение восстановлено.

— Движение поездов на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

Похожий случай произошел 25 июня этого года. Тогда интервалы движения поездов из-за человека на пути были увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро.