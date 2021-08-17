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Суд отправил под домашний арест женщину, сидевшую на дереве с арбалетом

Илья Ашуров

Происшествия
Суд отправил под домашний арест женщину, сидевшую на дереве с арбалетом
Фото: СК РФ

Бабушкинский районный суд отправил Ольгу Кузьмину под домашний арест по делу о хулиганстве. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда.

— Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы Ольге Кузьминой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство» — прим. «ВМ»), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 9 октября 2021 года, — заключили в пресс-службе суда.

Ранее суд арестовал женщину на шесть дней по административной статье.

Инцидент произошел 9 августа в Бабушкинском парке. Женщина забралась на дерево, привязала себя ремнем к нему и отказывалась спускаться.

По информации в социальных сетях, таким способом женщина выражала протест против строительства дома рядом с парком. Снять даму с дерева удалось с помощью пожарной лестницы. На месте работали сотрудники МЧС и МВД.

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