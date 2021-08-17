США заморозили в американских банках активы Афганистана на миллиарды долларов

Фото: Whitehouse

США заморозили 15 августа на миллиарды долларов резервы правительства Афганистана, находящиеся в американских банках. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

— Администрация (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена в воскресенье заморозила резервы афганского правительства, хранимые в американских банках. Этим она заблокировала доступ «Талибану»* к миллиардам долларов, — говорится в материале.

Решение было принято министром финансов США Джанет Йеллен, сотрудниками управления по контролю за иностранными активами, а также представителями Госдепа, отмечается на сайте газеты.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.