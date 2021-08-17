Мишустин встретится с президентом Казахстана во время поездки 18–19 августа

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочим визитом 18–19 августа посетит Нур-Султан, где встретится с премьером Аскаром Маминым, а также с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в правительстве России.

— Состоятся переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также председатель правительства России встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Республики Казахстан, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, — говорится в сообщении.

Мишустин обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусом, отмечается на сайте правительства.

26 июля Мишустин отправился на Дальний Восток и в Сибирь. В ходе поездки он посетил Курильские острова. В частности, Итуруп. Также премьер-министр проконтролировал, как выполняются президентские поручения относительно данного региона.

После этого МИД Японии вызвал российского посла в Токио Михаила Галузина для объявления протеста РФ по поводу посещения Мишустиным Курил. Галузин позже заявил, что протест является «неприемлемым на основании базовой позиции России».