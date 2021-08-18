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Более тысячи пар поженились в отремонтированном Дворце бракосочетания № 4

Полина Долганова

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Более тысячи пар поженились в отремонтированном Дворце бракосочетания № 4
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более тысячи столичных пар поженились в открывшемся после ремонта Дворце бракосочетания №4. Здание вновь открыло свои двери для молодоженов 1 июня 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Отмечается, что еще более двух тысяч пар планируют заключить брак во Дворце в ближайшее время.

Ранее заведение было популярно среди иностранцев. Аналогичная тенденция прослеживается и в настоящее время. Так, во Дворце зарегистрировали 228 браков с иностранными гражданами из более чем 70 стран.

В Дворце бракосочетания № 4 все церемонии сопровождаются приятной музыкой в исполнении трио музыкантов, которые играют на виолончели, кларнете и скрипке. Молодоженом также предлагается выбрать для своего торжественного мероприятия не только классический Марш Мендельсона, но и произведения Баха, Чайковского, Вивальди и других. По запросу влюбленных в момент заключения их союза также может играть музыка из популярных фильмов: «Титаника», «Амели» или из «Звездных войн», передали на официальном сайте мэра Москвы.

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