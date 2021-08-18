«Пыльный дьявол» посетил Южную Коммунарку в среду, 18 августа. Видео

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Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

В среду, 18 августа, жители южной части московского поселка Коммунарка наблюдали необычное погодное явление, которое называется «пыльным дьяволом». Об этом на своей странице в соцсети Instagram написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— «Пыльный дьявол», поднятый шквалистым воротом, прошел над Южной Коммунаркой! — написал синоптик.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

«Пыльный дьявол» — атмосферное явление, возникающее при сильном нагреве земной поверхности и вихревом движении воздуха. Тогда воздушные массы собирают с земли песок, пыль и прочие мелкие предметы, образуя тем самым пыльный вихрь. Обычно подобное явление характерно для пустыни, но иногда оно возникает и в городской среде.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

В ГУ МЧС предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter также предупредил москвичей о неблагоприятной погоде и попросил жителей города быть осторожными.