Названы имена победителей розыгрыша автомобилей среди привившихся от коронавируса

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Еще пять автомобилей разыграли среди москвичей, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса с 9 по 15 августа. Розыгрыш прошел в прямом эфире телеканала «Москва 24» в среду, 18 августа.

Победителями стали Галина Гавриловна, Максим Юрьевич, Мухамед Мидхатович, Кристина Равилевна и Бурулкан Оводоевна. Их определили случайным образом.

Организаторы самостоятельно свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль. Проверить выигрыш можно также в специальном сервисе на mos.ru. Для этого необходимо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция — «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привился первым компонентом вакцины до 15 августа включительно.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19 во вторник, 17 августа.

По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.