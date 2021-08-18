Суд продлил арест жене бизнесмена Бориса Шпигеля и еще трем фигурантам его дела

Фото: СК РФ

Басманный суд Москвы продлил арест жене экс-сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля, а также еще трем фигурантам его уголовного дела. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркова, Шпигель Евгении, Колоскова и Федотова до 20 ноября 2021 года, — заключили в пресс-службе.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты о переводе фигурантов под домашний арест.

Днем ранее Басманный суд продлил срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву еще на три месяца.

СПРАВКА «ВМ»

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.