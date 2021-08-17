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Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву до 20 ноября

Илья Ашуров

Происшествия
Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву до 20 ноября
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы продлил до 20 ноября срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взятке. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Басманного суда

Это уже второе продление ареста Белозерцева. В мае этого года суд постановил оставить его под стражей до 20 августа.

СПРАВКА «ВМ»

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.

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