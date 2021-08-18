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Из-за непогоды в Подмосковье упали почти 140 деревьев

Михаил Алимов

Происшествия
Из-за непогоды в Подмосковье упали почти 140 деревьев
Фото: Городское хозяйство Москвы

В Подмосковье из-за сильной непогоды ветром повалило 139 деревьев. Пострадали 17 автомобилей. Об этом в среду, 18 августа, сообщает источник РИА Новости в экстренных службах региона.

— В Московской области в результате непогоды никто не погиб и не пострадал, подтоплений нет, — приводятся его слова в сообщении Telegram-канала агентства.

Недавно сообщалось, что в Москве из-за последствий неблагоприятной погоды во второй половине дня 18 августа оказались поврежденными 24 автомобиля. При этом сильный ветер повалил 49 деревьев.

Также в городском хозяйстве Москвы отметили, что городские службы работают в штатном режиме. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

О том, как Москва пережила первую волну ливней и гроз, читайте в специальном материале «ВМ».

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