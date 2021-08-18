Госдеп США отказался считать Гани «политической фигурой» в Афганистане

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Госдеп США перестал считать бежавшего из Афганистана экс-президента Ашрафа Гани политической фигурой в стране. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман в среду, 18 августа.

— Мы видели объявление ОАЭ этим утром, что Гани был встречен этим правительством. На этом все... Он больше не является политической фигурой в Афганистане, — приводит слова Шерман The Guardian.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.