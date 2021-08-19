Футболист сборной Афганистана умер при попытке залезть на самолет в Кабуле

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Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари умер при попытке сбежать из страны в аэропорту Кабула. Об этом сообщает журналист Бабак Тагвае в четверг, 19 августа.

— Очень грустно слышать, что одним из молодых людей, кто пытался покинуть Кабул, схватившись за взлетающий американский военный самолет С-17А, был игрок молодежной сборной Заки Анвари. Остатки его тела нашли в отсеке шасси борта, — рассказал Тагвае в Twitter.

18 августа ВВС США начали расследование после обнаружения человеческих останков в отсеке шасси своего самолета С-17, который вылетел 15 августа из Кабула. Всего из-за давки около аэропорта погибли и пострадали около 30 человек.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.