Около 30 человек погибли и пострадали из-за давки около аэропорта Кабула

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От 30 до 40 человек погибли и пострадали из-за давки и стрельбы в аэропорту Кабула 16 августа. Об этом заявил командир «Талибана»* Мохибуллу Хекмата.

— Они не должны (цепляться — прим. «ВМ») за самолеты иностранцев, вчера в аэропорту были убиты и ранены от 30 до 40 человек, они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем, — приводит его слова телеканал Tolonews.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.