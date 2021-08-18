ВВС США подтвердили, что нашли человеческие останки в отсеке шасси самолета из Кабула
ВВС США начали расследование после обнаружения человеческих останков в отсеке для шасси своего военно-транспортного самолета С-17, который вылетел 15 августа из Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны.
В армии США подтвердили информацию об обнаружении останков в самолете, когда воздушное судно приземлилось в Катаре.
В заявлении говорится, что самолет в аэропорту окружили «сотни афганских мирных жителей». По предварительным данным, человек, который зацепился за шасси, хотел покинуть Афганистан.
— Столкнувшись с быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью вокруг самолета, экипаж С-17 решил покинуть аэродром как можно скорее, — говорится в сообщении ВВС США, которое выложил корреспондент газеты Military Times Кайл Ремпфер на своей странице в Twitter.
В настоящее время всю доступную информацию об инциденте изучает управление специальных расследований ВВС США.
До этого стало известно, что около 30 человек погибли и пострадали из-за давки около аэропорта Кабула.
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.