«Признание провала»: в Европарламенте оценили вывод войск США из Афганистана

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Вывод американских войск из Афганистана является признанием провала западной политики в регионе. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек.

— Стоит отметить, что в целом вывод войск — это признание провала западной политики вмешательства. Вспомним Ливию, где вмешательство против правительства (Муаммара — прим. «ВМ») Каддафи дестабилизировало ситуацию, — рассказал парламентарий.

Афганистан является очередным примером фундаментально ошибочной политики вмешательства Евросоюза по экспорту ценностей, добавил Бек. Вывод войск не был самостоятельным решением, что подчеркивает зависимость европейской политики безопасности от США,уточнил депутат.

Европе теперь необходимо ждать новой волны миграции из Афганистана, приводит слова Бека газета «Известия».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.