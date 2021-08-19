Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под индийский штамм COVID-19

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В Центре имени Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины «Спутник V», который модифицировали под индийский штамм коронавируса. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время рано говорить об уровне эффективности нового варианта вакцины.

Гинцбург добавил, что высокий уровень летальности пациентов с коронавирусом связан с доминирующим в России штаммом «дельта». Он уточнил, что в будущем могут появиться другие мутации, однако пока неизвестно, насколько они будут опасны.

— Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две–три недели, как с другими вариантами, а за четыре–пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10–12–14 дней, — добавил Гинцбург.

Он пояснил, что врачи не успевают за такой короткий период при штамме «дельта» понять уровень заболевания и найти правильное лечение для пациентов с COVID-19, пишет Интерфакс.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.