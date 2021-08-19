Байден рассказал, как принимал решение о выводе войск США из Афганистана

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Для вывода американских войск из Афганистана не было подходящего времени. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Хорошего времени покидать Афганистан не было ни 15 лет назад, ни сейчас, — сказал он в интервью ABC.

По его словам, во время принятия решения он думал о том, посылать ли снова американских граждан в республику.

Американский лидер подытожил, что его решение о полном выводе войск из Афганистана в любом случае подверглось бы критике, даже если бы представители радикального движения «Талибан»* сдались, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.