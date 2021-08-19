Захарова заявила, что отмена санкций ООН против талибов* зависит от действий движения

Фото: МИД РФ

Исключение движения «Талибан»* из списка террористических организаций зависит от политики и действий представителей организации. Об этом в четверг, 19 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике. Все будет мериться, исходя из реальных действий, — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, РФ фиксирует все заявления представителей движения, в частности об их отказе от экстремистской деятельности.

Она отметила, что талибы* также называют конкретных лиц, с которыми они готовы вести диалог и приходить к соглашениям. На основе всех действий движения Москва и будет формировать свою позицию, подытожила Захарова.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.