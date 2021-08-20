Андрей Бочкарев: Ледовый центр «Снегирь» введен в эксплуатацию в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы построили и ввели в эксплуатацию ледовый центр «Снегирь». Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Трехэтажное здание нового тренировочно-оздоровительного центра расположено на территории поселения Марушкинское.

— В трехэтажном здании площадью 6,7 тысячи квадратных метров, построенном за счет инвестора, располагаются два искусственных катка — полноразмерный и малый, а также универсальные и тренажерные залы, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, новый комплекс предназначен не только для традиционных ледовых видов спорта, но и для занятий волейболом, баскетболом и сквошем. Кроме того, в центре можно будет покататься на коньках, когда площадка будет свободна от тренировок.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что во время строительства ледового центра было проведено семь проверок качества выполненных работ. Выявленные нарушения устранялись застройщиком в требуемый срок.

18 августа руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что футбольный стадион «Москвич» планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.