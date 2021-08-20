СМИ сообщили о разногласиях Путина и Байдена по ситуации в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Россия планирует сохранить Среднюю Азию «в области своего влияния». В связи с этим президент РФ Владимир Путин на встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве активно призывал его отказаться от военного присутствия в Афганистане. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из России и США.

Авторы материала отмечают, что Россия якобы «не хочет укреплять сотрудничество с Вашингтоном». За счет этого подрываются силы ВС США по борьбе с терроризмом в Афганистане.

— Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда, — цитирует издание бывшего эксперта Госдепартамента по Евразии Пола Гобла.

В материале также говорится, что с того момента, как талибы* захватили власть в Кабуле, требования Пентагона к наращиванию контртеррористического потенциала приобрели особую актуальность.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.