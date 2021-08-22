«Талибан»* решил через Россию договориться с вице-президентом Афганистана

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Представитель политического офиса радикального движения «Талибан»* в субботу, 21 августа посетил российское посольство в Афганистане, рассказал посол РФ Дмитрий Жирнов.

Дипломат сообщил, что представитель талибов* просил «передать панджшерцам политический сигнал», что члены движения до настоящего времени не предпринимали попыток взять провинцию силой.

Провинция Панджшер — единственный регион Афганистана, не подконтрольный в настоящее время талибам*. Там обосновались один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад-Шаха Масуда и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Представитель «Талибана»* утверждает, что группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, настроена на диалог и не желает кровопролития, рассказал российский посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

Также сообщалось, что в Афганистане вскоре будет представлена политическая система управления государством. По словам представителя талибов*, это произойдет в ближайшие несколько недель.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.