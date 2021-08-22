Великобритания подтвердила сотрудничество с Россией по Афганистану

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Британские власти намерены работать совместно с Россией и рядом других государств по разрешению ситуации в Афганистане. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Рааб выразил мнение, что создание международной контактной группы позволит «сильнее влиять» на «Талибан»* и лучше доносить до него «общие идеи». С этими целями «придется подключать страны с потенциалом сдерживающего влияния, таких как Россия и Китай, как бы неудобно это ни было», заявил министр.

Глава британского МИД также отметил, что для оказания максимального сдерживающего воздействия на «Талибан»* нужно работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев, пишет The Telegraph.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

Также сообщалось, что в Афганистане вскоре будет представлена политическая система управления государством. По словам представителя талибов*, это произойдет в ближайшие несколько недель.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.