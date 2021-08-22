Трамп заявил о возвращении России в Афганистан

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Россия возвращается в Афганистан, с таким заявлением в воскресенье, 22 августа, выступил 45-й президент США Дональд Трамп.

Политик напомнил о военной кампании СССР в Афганистане, заявив, что «они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане».

— Я слышал, что теперь они возвращаются, — сообщил Трамп.

В связи с этим бывший американский президент назвал необходимым возвращение американских сил в Афганистан, когда выдастся подходящий момент, сообщает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

Также сообщалось, что в Афганистане вскоре будет представлена политическая система управления государством. По словам представителя талибов*, это произойдет в ближайшие несколько недель.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.