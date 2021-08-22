Трамп заявил, что Байден встал на колени перед «Талибаном»*

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден сдал все позиции страны в Афганистане. Этим он по сути преклонил колени перед талибами*, захватившими там власть, заявил в воскресенье, 22 августа, бывший американский президент Дональд Трамп.

— Я имел дела с (главой политофиса движения - прим. «ВМ») Абдулом (Гани Барадаром - прим. «ВМ»), он был лидером. Я сказал, Абдул, если что случится, мы вам устроим террор, будет ужасно. Не трогайте американцев, никогда не приходите в нашу страну, а вы станете продолжать свою гражданскую войну, — рассказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Алабама.

Он заявил, что у него были хорошие отношения с талибами*. По его словам, еще в марте 2020 года он готовился заключить сделку с представителями радикалов. Стороны тогда пришли к предварительному соглашению, отклонили несколько пунктов, но пришли к компромиссу. Заключить сделку экс-президенту помешали « фальшивые выборы» и новый глава США.

— Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели, — сообщил Трамп.

По его словам, мир разочаровывается в США. В других странах интересуются, «что к черту произошло с США так быстро?», передает РИА Новости.

До этого Трамп заявил, что Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане. Бывший глава Белого дома назвал развитие событий в захваченном талибами* государстве одним из худших поражений США за последние десятилетия.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* (запрещено на территории РФ) мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.