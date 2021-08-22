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«Он не министр обороны, а иностранных дел»: Путин пошутил о позиции Лаврова

Виктория Сикерина

Политика
«Он не министр обороны, а иностранных дел»: Путин пошутил о позиции Лаврова
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пошутил о воинственности и наступательной позиции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Лидер государства отметил, что МИД РФ работает очень прагматично, что соответствует национальным интересам России. Из-за этого Путину часто приходится напоминать Лаврову о том, что он министр иностранных дел, а не обороны.

— Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить, что он не министр обороны, а иностранных дел, — заявил Владимир Путин 22 августа.

Также президент подчеркнул, что МИД реализует огромный дипломатический потенциал, что отвечает интересам России, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 20 августа, Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель. Глава Германии посетила Россию. В ходе переговоров лидеры стран обсудили вопросы Афганистана, Востока Украины и Белоруссии, а также затронули тему «Северного потока — 2».

В воскресенье, 22 августа, Ангела Меркель приехала с визитом на Украину. Переговоры с Владимиром Зеленским официально начались.

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