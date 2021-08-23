Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональных конфликтов

Фото: МИД РФ

Россия расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого украинский лидер сказал, что граждане, которые остаются жить в Донбассе, считая себя русскими, совершают большую ошибку. Он отметил, что территория региона никогда не будет русской, независимо от того, как долго она оккупирована. Зеленский также сравнил Донбасс с Берлинской стеной.

Сергей Лавров в свою очередь напомнил, что в начале августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь также посоветовал всем неукраиноязычным жителям Украины уехать из страны.

— Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность, — заявил глава МИД РФ в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

В начале августа Владимир Зеленский также заявил, что «Крым никогда не станет частью Российской Федерации». Он добавил, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.