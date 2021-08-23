Один афганский военный погиб в перестрелке с неизвестными в районе аэропорта Кабула

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Один служащий афганских сил безопасности погиб и трое пострадали в результате перестрелки с неизвестными недалеко от аэропорта Кабула. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает бундесвер.

— Сегодня утром в 4:13 по центральноевропейскому времени (5:13 по московскому — прим. «ВМ») у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали, — написали в Twitter оперативного командования Бундесвера.

Отмечается, что в перестрелке также принимали участие военные из Германии и США. Никто из них не пострадал.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.