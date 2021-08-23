Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России оценили возможность признания талибов* властями Афганистана

Полина Долганова

Политика
В России оценили возможность признания талибов* властями Афганистана
Фото: Pixabay

Россия не планирует торопиться в вопросе исключения радикального движения «Талибан»* из своего списка террористических организаций, а также с признанием новой власти в Афганистане. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

— Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН, — цитирует его РИА Новости.

Сыромолотов напомнил, что к настоящему моменту талибы* заявили о прекращении боевых действий и об амнистии чиновников на территории страны. Также представители движения пообещали чтить права женщин и начали наводить общественный порядок с обеспечением безопасности местных жителей.

Дипломат подытожил, что заявления талибов* о том, что они не допустят использование афганской территории против третьих стран, являются важными для России.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также:
АфганистанМИД Россиивласти
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте