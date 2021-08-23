Эмигрировавший экс-министр связи Афганистана стал доставщиком пиццы в Германии

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Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Саадат, который эмигрировал из страны в 2020 году, в настоящее время работает доставщиком пиццы в немецком городе Лейпциг. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает портал RND.

Вскоре после эмиграции у бывшего министра закончились деньги. Из-за этого Саадат был вынужден пойти работать в службу доставки пиццы Lieferando. Мужчина надеется, что ему удастся в ближайшее время устроиться на работу по специальности в телекоммуникационную компанию.

В Афганистане с 2018 года Саадат занимался расширением мобильных сетей в сельских районах страны, так как входил в состав кабинета министров при правительстве президента, передает портал RND.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.