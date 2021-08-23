Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Шоссейном проезде

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Россия, Москва, Шоссейный проезд, 8 Карта всех событий

В результате ДТП с участием пяти автомобилей, которое произошло на юго-востоке столицы вечером 23 августа, пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Два человека пострадали. Они госпитализированы, — сказал собеседник «ВМ».

Пять автомобилей столкнулись рядом с домом 8 в Шоссейном проезде. На месте происшествия было затруднено движение транспорта.

23 августа в столице произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. На улице Перерва водитель такси сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте.

Еще одна авария произошла на улице Бирюлевской. Водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части. В момент инцидента ребенок находился в сопровождении своей матери.