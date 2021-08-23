В Пентагоне заявили об угрозе эвакуирующим людей из Афганистана самолетам
США считают, что военно-транспортным самолетам, эвакуирующим людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность. Об этом заявил глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) армии США генерал Стив Лайонс.
— Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности, — рассказал военный.
ТРАНСКОМ поддерживает постоянную связь с Центральным командованием армии в выявлении потенциальных угроз, добавил он. Пентагон принимает все необходимые меры для предотвращения рисков, приводит слова Лайонса ТАСС.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.