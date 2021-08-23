В Пентагоне заявили об угрозе эвакуирующим людей из Афганистана самолетам

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США считают, что военно-транспортным самолетам, эвакуирующим людей из Афганистана, угрожает серьезная опасность. Об этом заявил глава Транспортного командования (ТРАНСКОМ) армии США генерал Стив Лайонс.

— Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности, — рассказал военный.

ТРАНСКОМ поддерживает постоянную связь с Центральным командованием армии в выявлении потенциальных угроз, добавил он. Пентагон принимает все необходимые меры для предотвращения рисков, приводит слова Лайонса ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.