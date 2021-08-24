Госдеп рассказал о переговорах c «Талибаном»* о контроле над аэропортом в Кабуле

Фото: YouTube / РБК

США обсуждают вопрос будущего контроля над аэропортом в Кабуле вместе с союзниками и представителями радикального движения «Талибан»*. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

— Я не могу вдаваться в подробности частных бесед, но я могу сказать, что это было предметом обсуждения с талибами*. Это стало предметом обсуждения с нашими союзниками, это было предметом обсуждения со многими нашими партнерами, — рассказал представитель ведомства.

Между перечисленными сторонами существует фактическое согласие, что интересы Вашингтона будут удовлетворены функционирующим аэропортом, добавил Прайс. Кроме того, США сохраняют способность предоставлять гуманитарную помощь афганцам, в том числе при помощи партнеров в стране, приводит его слова ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.