«Встрепанная переменами!»: Арзамасова поделилась эмоциями от материнства

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова поделилась впечатлениями, которые она испытала в первые дни материнства.

— Спасибо! Немножко встрепанная переменами! — ответила артистка на один из поздравительных комментариев.

Арзамасова родила сына 14 августа. Тогда же актриса сообщила поклонникам, что и она, и малыш чувствуют себя замечательно.

16 августа СМИ сообщили, что после родов супруг Арзамасовой фигурист Илья Авербух отвезет ее с сыном в экокоттедж, который стоит более 20 миллионов рублей. Особняк находится на берегу Истринского водохранилища, он построен из натуральных материалов на территории, граничащей с лесом.

В тот же день фигурист Евгений Плющенко опубликовал момент выхода на лед сына Арсения. Несмотря на то что на ногах малыша кроссовки и держит его папа, мальчик уверенно перебирает ногами и скользит по льду.

Вполне вероятно, что Арсений пойдет по стопам старшего брата и будет заниматься фигурным катанием с раннего детства. Александр, или Гном Гномыч, старший ребенок Плющенко и Рудковской, уже занимает первые места на пьедесталах в одиночном фигурном катании.

Младший сын Арсений появился в семье Плющенко в октябре 2020 года, его родила суррогатная мать. Рождения Арсения Рудковская и Плющенко ждали не девять месяцев, а целых два года. Недавно продюсер впервые рассказала о своем суррогатном материнстве.